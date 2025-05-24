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14:58, 24 мая 2025

Боец из Карачаево-Черкесии убит в военной операции

Беслан Апсов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Абазинского района от 23.05.25, https://t.me/abazinskii_raion/9671.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беслан Апсов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 116 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 мая власти и силовики сообщали, что в военной операции на Украине убиты как минимум 115 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Уроженец аула Кубина Беслан Апсов убит в военной операции на Украине. Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила 23 мая администрация Абазинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 116 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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