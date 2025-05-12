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00:43, 12 мая 2025

Боец из Карачаево-Черкесии убит в военной операции

Мемориальная доска Магомеду Халилову. Скриншот фото из Telegram-канала Минобрнауки КЧР от 08.05.25, https://t.me/minobrnauki_kchr/39438.

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Магомед Халилов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 115 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 114 бойцов из Карачаево-Черкесии.

В школе аула Кызыл-Тогай" состоялось  открытие мемориальной доски в честь Магомеда Халилова, убитого в военной операции на Украине, сообщило Минобрнауки Карачаево-Черкесии 8 мая. 1 февраля 2024 года он заключил контракт с Минобороны. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в Telegram-канале ведомства.

На мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, указано, что Халилов убит 23 мая 2024 года, ему было 36 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 115 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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