Публикация Авакяном компромата на силовика обернулась мерой пресечения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Гаспар Авакян, который был задержан по делу неприкосновенности частной жизни, часто публиковал в своих соцсетях компромат на силовиков и отстаивал интересы простых граждан, его преследование выглядит как месть, указали ростовские аналитики. Суд освободил Авакяна под запрет определенных действий.

Как писал "Кавказский узел", видеоблогер Гаспар Авакян 22 мая задержан в Ростове-на-Дону по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Источник связал дело с публикацией видео, на котором сотрудник полиции нюхает белый порошок. Также была задержана женщина, по информации источников - бывшая жена силовика, которая и предоставила блогеру запись. Следком, не называя имен задержанных, призвал неких иных "пострадавших от неправомерных действий злоумышленника" обратиться в следственный отдел.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube. Он снимал видеосюжеты с критикой сотрудников ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. В описании паблика в соцсети "ВКонтакте", который также ведет Авакян, говорится, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. По состоянию на 21.50 мск сегодня на YouTube-канале Авакяна насчитывается 163 тысячи подписчиков, в его паблике "ВКонтакте" - 12 тысяч, а в Telegram-канале - 2397. В мае 2020 года Авакян был признан виновным в вымогательстве по четырем эпизодам и приговорен к 2,5 года колонии-поселения. Адвокаты блогера обжаловали приговор, но апелляционная и кассационная инстанции оставили его в силе.

Авакян всегда брал такие материалы, которые никто не публиковал, сообщил политолог Дмитрий Абросимов.

"По силовикам, по тем, на кого был компромат, Авакян публиковал всегда. И он, конечно, рисковал, он знал, что рискует. Потому что многие материалы без документов, без проверки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, последняя история связана с бывшей женой полицейского из Сальска. "Она хотела с него деньги снять. И запись "слила", где он нюхал кокаин или якобы кокаин нюхал", - пояснил Абросимов.

При этом он отметил, что чувствительную информацию могут "менять на деньги" "у тех, кто профессионально занимается добыванием информации", сами силовики, а не только их обиженные жёны.

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина заявила, что немного знает о деятельности Авакяна.

"Видела, читала, поднимал острые темы в защиту интересов простых граждан. Обычные граждане считают это местью неудобному блогеру", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению депутата, обращение Следкома к гражданам сообщать о других случаях "неправомерных действий злоумышленника" - стандартная процедура. "И это стандартная попытка свалить на одного или оказать давление моральное на него", - отметила Оськина.

Она также считает, что в Ростовской области нередки случаи вымогательства у чиновников в обмен на отказ от публикации чувствительной информации.

Случаи распространения чувствительной информации вполне возможны, так как "есть telegram-каналы, у нас много известных, которые ведутся из-за рубежа", сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко.

Адвокат Тимофей Широков заявил, что уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни в таких случаях правомерно.

"Такого рода фото- и видеоматериалы относятся к личной тайне. Если это происходит дома, а не на работе. Неважно, жена его слила или любовница. Кстати, к ним тоже вопрос, почему они распространяли эти материалы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается нюхания порошка, то необходимо проверить, кокаин ли это. "Он может сказать, что просто шутил. А был ли это кокаин - надо доказать. С одной стороны, можно сказать, что есть основания для проведения служебной проверки, но с другой стороны, проверка должна проводиться на основании законно добытой информации. В чём есть сомнения", - отметил адвокат.

Он указал, что по статье этой возможно приговорить к лишению свободы до двух лет. "Но помещение в СИЗО по этой статье только в крайних случаях возможно. Например, при отсутствии постоянного места жительства и т.п.", - сказал Широков.

Эту же позицию занял и суд. Железнодорожный районный суд города удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Гаспара Авакяна меры пресечения в виде запрета определенных действий до 21 июля. Однако о каких действиях идет речь, не уточняется, сообщила сегодня вечером "Ростовгазета".

В своих соцсетях к 22.50 мск Авакян не комментировал свое задержание и преследование.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.