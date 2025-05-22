×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:50, 22 мая 2025

Священник из Адыгеи убит в военной операции

Сергий Вайда с женой. Скриншот фото из Telegram-канала "Записки провинциального священника" от 15.05.25, https://t.me/zApiskistranika/6292

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иерей Сергий Вайда, участвовавший в спецоперации на Украине, убит в боевых действиях, у него осталось 11 детей. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 82 бойца из Адыгеи. 

Как писал "Кавказский узел", к 20 марта власти официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 81 бойца из Адыгеи.

Иерей Сергий Вайда, который погиб в зоне СВО 7 мая,  с воинскими почестями похоронен на Аллее славы в Майкопе, сообщил представитель кабинета министров республики.

"Сергия Вайду похоронили на Аллее славы на новом кладбище Майкопа с воинскими почестями. Очень много людей пришли проводить его в последний путь. Вся большая семья: жена, дети, мать <...>, брат. Конечно же, сослуживцы, представители военного комиссариата республики, священнослужители и многие другие", - привело его слова ТАСС.

Вайда погиб на 45-м году жизни в Кременной, закрыв своим телом раненого солдата. Он с самого начала участвовал в СВО, отправившись добровольцем. У погибшего остались жена и 11 детей, самому младшему ребенку четыре года. Один из детей - приемный, говорится в публикации.

Ранее Сергий Вайда был настоятелем Гавердовского храма Майкопской и Адыгейской епархии. В зоне боевых действий он находился с начала специальной военной операции, сообщил "Царьград".

Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.05.25, https://t.me/mod_russia/52859. Более 6550 бойцов с юга России убито в зоне СВО

Таким образом число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 82. Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
ЧП во время рафтинга. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03:58, 21 мая 2025
Организатор и инструктор рафтинга арестованы в Адыгее после гибели туриста
Оставление горцами аула при приближении русских войск. Фрагмент картины Петра Грузинского (1872) из коллекции Русского музея / Виртуальный русский музей
00:12, 21 мая 2025
Историки назвали политизированной память о Кавказской войне
Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.05.25, https://t.me/mod_russia/52859.
02:13, 19 мая 2025
Более 6550 бойцов с юга России убито в зоне СВО
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Военный парад в Волгограде. Скриншот фото администрации Волгоградской области от 09.05.25, https://t.me/rgn_34/9059?single.
15:46, 9 мая 2025
Жители шести городов юга России смогли понаблюдать за военными парадами
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Варвара Кошелева. Фото: https://svtv.org/news/2024-06-18/varvara-koshielieva/
21 мая 2025, 18:26
Активисты связали преследование Кошелевой с кампанией в защиту Сулеймановой

Обращение бойцов из Крымска. 20 мая 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/video-200432135_456252879
21 мая 2025, 14:50
Бойцы из Крымска заявили об угрозах от предпринимателя за жалобу Бастрыкину

Водительское удостоверение. Фото: https://south-ossetia.info/vvedeny-v-dejstvie-voditelskie-udostovereniya-novogo-obrazca/
21 мая 2025, 11:52
116 граждан Южной Осетии запросили российские водительские права

Свечи у мемориала, 20 мая 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"
20 мая 2025, 23:16
Нальчане почтили память жертв Кавказской войны зажжением свечей

"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Показать больше