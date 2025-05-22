Священник из Адыгеи убит в военной операции
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Иерей Сергий Вайда, участвовавший в спецоперации на Украине, убит в боевых действиях, у него осталось 11 детей. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 82 бойца из Адыгеи.
Как писал "Кавказский узел", к 20 марта власти официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 81 бойца из Адыгеи.
Иерей Сергий Вайда, который погиб в зоне СВО 7 мая, с воинскими почестями похоронен на Аллее славы в Майкопе, сообщил представитель кабинета министров республики.
"Сергия Вайду похоронили на Аллее славы на новом кладбище Майкопа с воинскими почестями. Очень много людей пришли проводить его в последний путь. Вся большая семья: жена, дети, мать <...>, брат. Конечно же, сослуживцы, представители военного комиссариата республики, священнослужители и многие другие", - привело его слова ТАСС.
Вайда погиб на 45-м году жизни в Кременной, закрыв своим телом раненого солдата. Он с самого начала участвовал в СВО, отправившись добровольцем. У погибшего остались жена и 11 детей, самому младшему ребенку четыре года. Один из детей - приемный, говорится в публикации.
Ранее Сергий Вайда был настоятелем Гавердовского храма Майкопской и Адыгейской епархии. В зоне боевых действий он находился с начала специальной военной операции, сообщил "Царьград".
Таким образом число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 82. Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.
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