Священник из Адыгеи убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иерей Сергий Вайда, участвовавший в спецоперации на Украине, убит в боевых действиях, у него осталось 11 детей. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 82 бойца из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 20 марта власти официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 81 бойца из Адыгеи.

Иерей Сергий Вайда, который погиб в зоне СВО 7 мая, с воинскими почестями похоронен на Аллее славы в Майкопе, сообщил представитель кабинета министров республики.