Военный из Адыгеи убит на Украине

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Айтеч Куанов из Шовгеновского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 81 боец из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 14 марта убитыми на Украине официально были признаны не менее 2996 бойцов из СКФО и 3104 из ЮФО, в том числе 80 военнослужащих из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О том, что 42-летний Айтеч Куанов убит на Украине, администрация Шовгеновского района сообщила в отчете об открытии его “уголка памяти” в Хакуринохабльской школе.

Куанов - сержант запаса, контракт с Минобороны РФ подписал в июне 2022 года. “Опыт военной службы у него был - в числе военнослужащих Вооруженных сил России осуществлял миротворческую миссию в зоне грузино-абхазского конфликта”, - говорится в сообщении Telegram-канала муниципалитета.

По информации чиновников, Куанов был участником “десантной группы важных боевых задач”, был убит в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела. В 2023 году Куанов был награжден медалью «За храбрость» ll степени.

Таким образом число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 81.

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