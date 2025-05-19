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22:52, 19 мая 2025

17 человек арестованы после уличной драки в Махачкале

Кодекс об административных правонарушениях. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале назначил административный арест 17 молодым людям, задержанным после массовой драки, еще один задержанный оштрафован. 

Как писал "Кавказский узел", массовая драка, которая произошла 16 мая между подростками в Махачкале, привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 16 и 17 мая в Махачкале были задержаны 67 человек, в том числе как минимум 35 подростков. На 18 человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, сообщило МВД Дагестана, отчитавшись о профилактических беседах с детьми, их родителями и педагогами.

По версии полиции, 16 мая "в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы" началась драка, привлекшая внимание прохожих. На следующий день, 17 мая, конфликтующие стороны вновь договорились о встрече, и группы подростков начали собираться в разных районах города.

Кировский районный суд Махачкалы рассмотрел административные дела 18 молодых людей, задержанных за мелкое хулиганство. Все задержанные - махачкалинцы 2004-2007 годов рождения, их задержали 17 мая.

По данным полиции, молодые люди были задержаны “из-за нарушения общественного порядка, выражений нецензурной бранью в общественном месте и попыток учинить драку”, сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале. 

Часть 1 статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство) предусматривает до 15 суток административного ареста или штраф от 500 до тысячи рублей. 

Суд признал всех задержанных виновными в мелком хулиганстве. 17 из них назначены административные аресты на срок от трех до пяти суток. 

Еще один задержанный оштрафован - суд решил не отправлять его в изолятор временного содержания “из-за медицинских показаний”, отмечается в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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