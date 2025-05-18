Возобновлена подача электричества жителям Тляратинского района

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Специалисты восстановили энергоснабжение дагестанских сёл, прерванное после схода оползня на опору ЛЭП.

Как писал "Кавказский узел", жители 33 сёл Тляратинского района остались без электричества после падения опоры ЛЭП "под воздействием оползня" на линии Анцух - Тлярата. К восстановительным работам привлечены 12 человек и четыре единицы техники, сообщило МЧС.

Энергоснабжение населенных пунктов Тляратинского района восстановлено, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Дагестану. Других подробностей ведомство не привело.

Администрация Тляратинского района, по состоянию на 15.00 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале ситуацию с отключением энергоснабжения.

Напомним, 18 апреля после сильных дождей режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов. 21 апреля без света оставался 51 населенный пункт. В восстановлении электросетей участвовали местные жители и направленные в республику энергетики из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии.

28 апреля, спустя 10 дней после объявления режима ЧС, без энергоснабжения оставались минимум два села. Энергоснабжение горных сел было полностью восстановлено лишь 30 апреля.

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