Власти Дагестана отчитались о восстановлении энергоснабжения в горных селах

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Электроснабжение Ахтынского района, прерванное после непогоды, полностью восстановлено, режим повышенной готовности отменен.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов был объявлен режим чрезвычайной ситуации. К 08.00 мск 25 апреля в зоне аварийных отключений электроэнергии оставались 12 сёл в двух районах, а еще спустя сутки – уже восемь сел в двух районах. 27 апреля МЧС сообщило, что в зоне аварийных отключений электричества находятся 50 населенных пунктов в трех районах Дагестана, к утру 28 апреля без энергоснабжения оставались минимум два села.

В восстановлении электросетей участвуют местные жители и энергетики из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии, сообщило Минэнерго. В зону отключения электричества попали в том числе пять сел Хновской долины в Ахтынском районе, где живут около 600 человек.

Постоянное энергоснабжение горных сел Хнов, Гдым и Фий полностью восстановлено, особый режим работы и режим повышенной готовности в “Дагэнерго” отменены, сообщило вечером 30 апреля Минэнерго Дагестана.

Как пояснили в ведомстве, энергетики полностью заменили поврежденную линию электропередачи от подстанции “Ахты” и ввели ее в работу по нормальной схеме.

До завершения работ три села в Ахтынском районе, где произошла наиболее сложная авария на энергосетях, снабжались электричеством по временной схеме от пяти резервных источников электроснабжения, говорится в публикации официального Telegram-канала министерства.

Ремонт после непогоды 15-17 апреля занял продолжительное время, поскольку некоторые энергообъекты после схода селей, горных обвалов и камнепадов были заблокированы, доступ к ним удалось получить лишь 23 апреля, напомнили в Минэнерго.

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