Жители 33 дагестанских сёл остались без электричества

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Подача электричества жителям сёл Тляратинского района приостановлена после схода оползня и падения опоры ЛЭП.

В Тляратинском районе без электроэнергии остались 33 населённых пункта, сообщает сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Дагестану.

Аварийное отключение произошло из-за падения опоры ЛЭП "под воздействием оползня" на линии Анцух - Тлярата. К восстановительным работам привлечены 12 человек и четыре единицы техники, информирует ведомство.

"Для обеспечения связи Минцифры организует доставку генератора из пос. Шамилькала Унцукульского района в с. Тлярата. [...] По информации Минздрава, лечебные учреждения работают от резервных источников питания, проблем не выявлено", - говорится в публикации.

Администрация Тляратинского района, по состоянию на 13.35 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале ситуацию с отключением энергоснабжения.

"Кавказский узел" писал также, что 18 апреля после сильных дождей на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов был объявлен режим чрезвычайной ситуация. 21 апреля без света оставался 51 населенный пункт. В восстановлении электросетей участвовали местные жители и направленные в республику энергетики из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии.

28 апреля, спустя 10 дней после объявления режима ЧС, без энергоснабжения оставались минимум два села. Энергоснабжение горных сел было полностью восстановлено лишь 30 апреля.

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