Продлен арест имущества Алексея Копайгородского

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Суд в Москве продлил до августа арест имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Как информировал "Кавказский узел", суд арестовал имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в октябре прошлого года.

Алексея Копайгородского в сентябре 2024 года суд арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил два земельных участка. Жена бывшего мэра Сочи обвинялась в растрате. Следствие считает, что за два года они, пользуясь своим положением, незаконно заработали почти 332 миллиона рублей. 14 мая суд продлил арест обоим до 17 августа.

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца арест имущества бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, пишет 16 мая "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Ограничения продолжают действовать в отношении недвижимого имущества Копайгородского, его транспортных средств и банковских счетов, а также предметов интерьера и икон.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

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