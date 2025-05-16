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16:55, 16 мая 2025

Родители Харченко* заявили о нарушениях в его деле

Вадим Харченко. Скриншот видео «Личное мнение» / YouTube.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В деле Харченко* были допущены многочисленные нарушения, заявили родители блогера из Геленджика в обращении к Путину, также подана жалоба на приговор. Против Харченко* возбуждены еще три уголовных дела.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Харченко был осужден 12 марта 2025 года Геленджикским городским судом Краснодарского края и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным   в повторной дискредитации вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК), в  оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК), призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) и клевете (часть 5 статьи 128.1 УК). Суд также запретил ему в течение трёх лет заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете и размещать материалы в публичных телекоммуникационных сетях. 

Ранее Вадим Харченко* в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

Родители осужденного блогера Вадима Харченко* обратились сегодня к президенту России с жалобой на грубые нарушения, допущенные, по их мнению, правоохранительными органами и судом при рассмотрении уголовного дела их сына (копия обращения имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

 По словам родителей Вадима — Михаила и Натальи Харченко, их сын и защита подали апелляционные жалобы. Апелляции приняты, и, как подтвердили в суде Геленджика корреспонденту «Кавказского узла», дело должно быть направлено в Краснодарский краевой суд 26 мая. "Жалобы поступили. Уголовное дело № 1-60/2025 готовится к отправке в крайсуд на апелляцию 26 мая", - сказал представитель канцелярии по уголовным делам суда в Геленджике. 

Родители утверждают, что в ходе следствия и суда были допущены многочисленные нарушения. В частности, они указывают, что экспертизы по делу проводились не в государственных учреждениях, что противоречит распоряжениям правительства РФ. Тем не менее, суд, несмотря на протесты защиты, положил эти заключения в основу приговора.

В обращении родителей говорится, что  значительная часть обвинений в отношении их сына основана на видеоматериалах, которые, по версии следствия ии суда, размещены им в интернете. Однако следствие не установило факт их публичного распространения, а также проигнорировало доводы о невозможности скачать такие файлы с YouTube, не будучи администратором канала.

Кроме того, по одному из эпизодов экспертиза, проведённая в государственном учреждении, прямо указала на отсутствие в материалах призывов к насилию — ключевого признака экстремизма. Несмотря на это, суд признал Харченко виновным и по этой статье, заявили родители блогера.

Все свидетели обвинения — друзья и коллеги Ярослава Краснощекова, - адвоката, подавшего заявления на Харченко. При этом, как утверждают родители, допросы свидетелей оформлены с признаками фальсификации, так как проходили в одно и то же время, но в разных городах. Один из свидетелей в суде заявил, что просто подписал уже готовый протокол.

Когда же Харченко* подал заявление о фальсификации следственных материалов, суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу, хотя по данным родителей, перед визитом в следственный комитет, который стал поводом для ареста,  их сын получил разрешение суда на выезд из Геленджика.

Родственники также сообщили о возбуждении ещё трёх уголовных дел по аналогичным статьям. Все дела объединены в одно производство, Харченко содержится в СИЗО №3 Новороссийска. При этом, по утверждению родителей, отсутствуют достаточные основания, предусмотренные статьёй 97 УПК РФ, для содержания под стражей.

По словам Харченко-старшего, ветерана боевых действий и бывшего сотрудника правоохранительных органов, действия следствия и суда являются оскорблением не только его сына, но и всей системы правосудия. Он выразил опасения за жизнь Вадима и собственную безопасность, считая, что дело может иметь политический или личностный подтекст.

 Корреспонденту "Кавказского суда" не удалось получить комментарии от следствия по делу Харченко*.

Вадим Харченко* — достаточно известный активист и блогер. На его YouTube-канале "Личное мнение", на который по данным на конец 2023 года было подписано 399 тысяч человек, он много рассказывал о политических уголовных делах, задержаниях на публичных мероприятиях, о произволе силовиков, проблемах Краснодарского края и других регионов, а также критиковал местные и федеральные власти. Именно гражданская позиция Харченко* и популярность его видеороликов могли стать причиной пристального внимания правоохранительных органов к блогеру, указали правозащитники, признав Харченко* политзаключенным.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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