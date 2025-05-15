Суд обязал "Астрводоканал" возместить ущерб за загрязнение почвы

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Арбитражный суд Астраханской области обязал "Астрводоканал" возместить ущерб на сумму 11 миллионов рублей за загрязнение почвы сточными водами. Такое решение принято после серии жалоб астраханцев на проблемы с канализацией.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2023 года жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, а власти не реагируют на их обращения. В декабре 2022 года горожане пожаловались, что ряд улиц в Астрахани оказались подтоплены нечистотами из-за массовых аварий на канализационных сетях.

В феврале 2024 года жители Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на проблемы с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками. Они попросили президента оказать содействие в благоустройстве, пояснив, что обращения к местным чиновникам не дают результатов.

На основании многочисленных обращений жителей по фактам излива сточных вод на почву из канализационных колодцев, которые принадлежат астраханскому водоканалу, Росприроднадзор провел выездное обследование. По его итогам выявлены превышения загрязняющих веществ в почве на площади 1500 кв. м. Нанесенный вред был оценен в 11 млн рублей.

Росприроднадзор предложил астраханскому водоканалу возместить ущерб в добровольном порядке, однако компания не стала его выплачивать. Тогда межрегиональное управление Роспотребнадзора обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с иском о принудительном взыскании. "Решением суда требования управления удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Интерфакс".

В пресс-службе Астрводоканала, в свою очередь, заявили, что прорывы на их сетях происходили из-за дефекта трубопровода магистральной сети водоотведения.

"Для нормализации уровня сточных вод в системе предприятием была установлена перекачивающая насосная станция, на сегодняшний день сети меняются в рамках инфраструктурного и специального казначейского кредитов", - говорится в сообщении компании.

"Кавказский узел" писал также о жалобах астраханцев на проблемы с ливневками. В Астрахани после сильного дождя некоторые улицы регулярно подтапливает, а власти не решают проблему, которая актуальна уже длительное время, новые сети не строят, а имеющиеся находятся в плохом состоянии, указали горожане осенью 2024 года.

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