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07:36, 20 октября 2024

Астраханцы раскритиковали власти за нерешенную проблему с ливневками

Участок улицы Красноармейская в Астрахани, подтопленный после дождя. Кадр из видео https://vk.com/wall-37473293_1896375

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Астрахани после сильного дождя некоторые улицы регулярно подтапливает, а власти не решат проблему с ливневками, пожаловался в соцсети местный житель. В городе проблема с ливневой канализацией актуальна уже длительное время, новые сети не строят, а имеющиеся находятся в плохом состоянии, отметили в комментариях другие горожане.

Как информировал "Кавказский узел", жители Астрахани ранее неоднократно жаловались на проблему с канализацией. В частности, 2 ноября 2023 года жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

В Астрахани после дождя некоторые улицы оказались подтоплены. В частности, подтопило участок улицы Красноармейская. Видео, на котором показан подтопленный участок улицы, 18 октября опубликовал паблик "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте". "Ни пройти, ни проехать, эту воду поскорее бы откачали. <…> Я прошу власти сделать в этом месте ливневки", – сказал автор ролика.

Это пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 112 тысяч пользователей, на 07.30 мск 20 октября набрал около 15 тысяч просмотров и 34 комментария.

"Всегда так было, сколько себя помню", – заявила Ангелина Кузнецова.

"Эта проблема была всегда. Я, когда на "Бабайке" жил там тоже не лучше было", – отметил Лёха Фёдоров.

"Ага, прямо сейчас бросились делать. Про то, что нужно делать, лет 20 только разговоры. Может был бы шанс, но лет через 20 и то шанс очень маленький", – написал Саша Сергеев.

"Сейчас вся Астрахань одна большая лужа", – подчеркнула Зуля Крисс.

"Весь город плывёт", – отметила Ирина Смагина.

"А кто видел в нашем городе хоть одну ливневку? Их уже давно нет, все закатали. А если даже одна где-то будет, то забита", – написала Анастасия Шмелева.

Некоторые из комментаторов пожаловались, что власти не реагируют на их жалобы на проблемы с ливневой канализацией.

"У нас прорыв трубы, больше недели просим помощи у МУП Астрахани "Астрводоканал". Но они говорят, мол, отношение к этому не имеем. А кто этим должен заниматься, мы – простые люди? Сегодня некоторые соседи уже не могли выйти из домов, так как дворы затопило", – написала Мария Вылегжанина.

На 07.30 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалобы местных жителей на проблему с ливневками.

"Кавказский узел" также писал, что жители Астрахани часто жалуются на проблему с благоустройством и изношенной инфраструктурой. Также горожане неоднократно самостоятельно благоустраивали территории после того, как не добились реакции властей на их обращения. Так, 19 сентября стало известно, что жители Ленинского района самостоятельно выполнили подсыпку проезжей части, а также обустроили тротуар на одной из местных улиц.

Ранее жители Ленинского района неоднократно просили власти решить проблему с разбитыми дорогами и тротуарами. 5 февраля они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его о содействии с решением этих проблем. Не дождавшись реакции властей, 6 апреля астраханцы самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская.

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Автор: "Кавказский узел"

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