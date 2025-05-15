Житель Азербайджана обвинен в госизмене

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В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось слушание дела в отношении Исмаила Заманлы, обвиняемого в государственной измене.
Дело против Исмаила Рафаил оглу Заманлы возбуждено по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана, его обвиняют в государственной измене, выполнении заданий представителей иностранных спецслужб в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности страны.
На подготовительном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого, сообщает сегодня издание АПА.
Также судом принято решение о передаче уголовного дела в судебное следствие без изменения меры пресечения в виде ареста. Следующее заседание суда назначено на 21 мая.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле суд в Баку приговорил к 15 годам заключения Эмина Гасымзаде, признав его виновным в госизмене и призывах к антигосударственной деятельности. Тот же суд приговорил к 16 годам и одному месяцу заключения гражданина Азербайджана Ивана Светличного по обвинению в госизмене в форме шпионажа. Также в госизмене обвинен 29-летний политолог Бахруз Самедов, арестованный в Азербайджане летом 2024 года. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов отверг обвинения.
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Автор:"Кавказский узел"
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