Житель Азербайджана обвинен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось слушание дела в отношении Исмаила Заманлы, обвиняемого в государственной измене.

Дело против Исмаила Рафаил оглу Заманлы возбуждено по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана, его обвиняют в государственной измене, выполнении заданий представителей иностранных спецслужб в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности страны.

На подготовительном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого, сообщает сегодня издание АПА.

Также судом принято решение о передаче уголовного дела в судебное следствие без изменения меры пресечения в виде ареста. Следующее заседание суда назначено на 21 мая.