Боец со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Курбанов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 706 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 13 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 705 бойцов из Ставропольского края.

В школе посёлка Падинского открыли мемориальную доску памяти выпускника школы, военнослужащего Николая Курбанова, посмертно награждённого орденом Мужества, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Георгиевского округа. Подробностей биографии и гибели бойца чиновник не привел.

Более 6450 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине Не менее 3206 бойцов из СКФО и 3245 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Николай Курбанов был убит "при исполнении воинского долга во время специальной военной операции", сообщило сегодня на своем сайте муниципальное учреждение культуры «Георгиевская централизованная клубная система».

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 706 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.