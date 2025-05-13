Военный со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Лежебоков из Лермонтова убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально названы как минимум 705 военнослужащих из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 13 мая были официально признаны убитыми на Украине как минимум 704 бойца из Ставропольского края.

О том, что на Украине убит 50-летний уроженец Лермонтова Евгений Лежебоков, сообщила сегодня глава города Елена Кобзева. Он будет похоронен 15 мая в селе Острогорка, - там Лежебоков окончил школу, сообщила чиновница.

Евгений Лежебоков после окончания школы в 1990 году прошел срочную службу в полковой разведке Новороссийска в звании сержанта, а в сентябре 2024 года отправился в зону военных действий на Украине “добровольцем”, говорится в публикации официального Telegram-канала Кобзевой.

“Изначально служил в должности водителя-гранатометчика затем был назначен на должность командира отделения”, - написала глава Лермонтова. По ее словам, Лежебоков был убит 22 апреля 2025 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 705 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.