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23:56, 13 мая 2025

Военный со Ставрополья убит на Украине

Евгений Лежебоков. Фото: скриншот публикации в канале главы Лермонтова / Telegram

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Евгений Лежебоков из Лермонтова убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально названы как минимум 705 военнослужащих из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 13 мая были официально признаны убитыми на Украине как минимум 704 бойца из Ставропольского края. 

О том, что на Украине убит 50-летний уроженец Лермонтова Евгений Лежебоков, сообщила сегодня глава города Елена Кобзева. Он будет похоронен 15 мая в селе Острогорка, - там Лежебоков окончил школу, сообщила чиновница. 

Евгений Лежебоков после окончания школы в 1990 году прошел срочную службу в полковой разведке Новороссийска в звании сержанта, а в сентябре 2024 года отправился в зону военных действий на Украине “добровольцем”, говорится в публикации официального Telegram-канала Кобзевой. 

“Изначально служил в должности водителя-гранатометчика затем был назначен на должность командира отделения”, - написала глава Лермонтова. По ее словам, Лежебоков был убит 22 апреля 2025 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 705 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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