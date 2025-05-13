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09:42, 13 мая 2025

Военнослужащий со Ставрополья убит в военной операции

Открытие мемориальной доски Владиславу Калугину, Скриншот фото от 12.05.25, https://t.me/ishkovka/14696

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Калугин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 704 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая официально признаны убитыми в военной операции как минимум 703 бойца из Ставропольского края.

Об открытии мемориальной доски убитому в ходе СВО на Украине Валерию Калугину сообщил глава Красногвардейского округа. Посмертно боец награжден орденом мужества. Как следует из информации на мемориальной доске,фотография которой приложена к сообщению в Telegram-канале от 12 мая, Калугин убит 2 ноября 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 704 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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