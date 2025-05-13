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20:22, 13 мая 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

Мемориальная доска Магомеду Кудимагомедову. Скриншот фото от 13.05.25 из Telegram-канала администрации Шамильского района, https://t.me/vesti_shamilskiy/8747?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Кудимагомедов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1380 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1379 бойцов из Дагестана.

Магомед Кудимагомедов родился 25 января 1997 года в селении Хотода. 7 февраля 2025 года убит в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации Магомед Кудимагомедов награжден орденом Мужества (посмертно), сообщила сегодня администрация Шамильского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1380 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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