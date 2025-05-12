×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:08, 12 мая 2025

Озвучены имена трех убитых на Украине жителей Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О смерти в ходе боевых действий в рамках военной операции Мансура Аллахвердиева, Башира Шахбазова и Ал Качаева стало известно в ходе официальных мероприятий в Табасаранском районе Дагестана. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1378 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 мая к 8 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1375 бойцов из Дагестана.

Об открытии памятной доски 59-летнему Али Качаеву, который в июле 2024 года добровольно отправился на специальную военную операцию и погиб 30 сентября того же года, сообщил глава сегодня Табасаранского района Магомед Курбанов «В торжественной линейке в Чулатской школе, посвященной открытию памятной доски, приняли участие родные, близкие и односельчане погибшего солдата, педагоги и учащиеся образовательного учреждения», - говорится в посте в телеграм-канале Курбанова. Уточнившего, что доска была открыта 7 мая.

Аналогичные мероприятия в тот же день прошли в сёлах Тинит, Татиль, Ерси, Чулат и Новолиджа. В Тинитской школе открыли доску гвардии рядовому Баширу Шахбазову, выпускнику этого учебного заведения. После срочной службы в пограничных войсках он продолжил службу по контракту, а с 2022 года участвовал в СВО и 15 октября 2023 года погиб.

8 мая в селе Куркак состоялось открытие мемориальной доски Мансуру Аллахвердиеву. Выпускник местной школы в 2014 году отправился на срочную службу, а позже заключил контракт с Министерством обороны. 22 июля 2024 года Аллахвердиев подорвался на мине, сообщила сегодня «Дагестанская .правда» 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1378 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Гостевые дома над обрывом на базе отдыха в Дагестане. Скриншот из телеграм-канала СУ СКР по Дагестану.
17:05, 12 мая 2025
Смерть туристки в Дагестане стала основанием для уголовного дела
Саид Амиров. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2013-06-14/68795-podsledstvennyy_said_amirov_otstranen_ot_dolzhnosti_mera_mahachkaly
10:59, 12 мая 2025
Обнародованы подробности жалоб Амирова на условия в колонии
Детская рука в реке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
08:45, 12 мая 2025
Свыше сотни человек участвуют в поисках четырехлетнего ребенка в Дагестане
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
01:31, 12 мая 2025
За неделю с 5 по 11 мая жертв в результате террористической атаки на Северном Кавказе погибли три человека
Чеченцы пожаловались на снос мечети в дагестанском селе. Стоп-кадр видео auh_media от 10.05.25, https://www.instagram.com/p/DJfLKA9sWTp/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:44, 11 мая 2025
Чеченцы пожаловались на снос мечети в дагестанском селе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Григорий Мельконьянц. 12 мая 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 мая 2025, 14:15
Обвинение запросило шесть лет колонии Мельконьянцу 

Тофиг Ягублу. Скриншот фото "Мейдан ТВ" от 05.05.25, https://t.me/meydantvrussian/3510
10 мая 2025, 16:57
Тофиг Ягублу прекратил голодовку

Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Показать больше