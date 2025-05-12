Озвучены имена трех убитых на Украине жителей Дагестана

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О смерти в ходе боевых действий в рамках военной операции Мансура Аллахвердиева, Башира Шахбазова и Ал Качаева стало известно в ходе официальных мероприятий в Табасаранском районе Дагестана. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1378 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 мая к 8 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1375 бойцов из Дагестана.

Об открытии памятной доски 59-летнему Али Качаеву, который в июле 2024 года добровольно отправился на специальную военную операцию и погиб 30 сентября того же года, сообщил глава сегодня Табасаранского района Магомед Курбанов «В торжественной линейке в Чулатской школе, посвященной открытию памятной доски, приняли участие родные, близкие и односельчане погибшего солдата, педагоги и учащиеся образовательного учреждения», - говорится в посте в телеграм-канале Курбанова. Уточнившего, что доска была открыта 7 мая.

Аналогичные мероприятия в тот же день прошли в сёлах Тинит, Татиль, Ерси, Чулат и Новолиджа. В Тинитской школе открыли доску гвардии рядовому Баширу Шахбазову, выпускнику этого учебного заведения. После срочной службы в пограничных войсках он продолжил службу по контракту, а с 2022 года участвовал в СВО и 15 октября 2023 года погиб.

8 мая в селе Куркак состоялось открытие мемориальной доски Мансуру Аллахвердиеву. Выпускник местной школы в 2014 году отправился на срочную службу, а позже заключил контракт с Министерством обороны. 22 июля 2024 года Аллахвердиев подорвался на мине, сообщила сегодня «Дагестанская .правда»

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1378 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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