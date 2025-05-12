Трое убитых на Украине военных похоронены в Ингушетии

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Илез Хамхоев, Адам Гуцериев и Хамзат Картоев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 132 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая власти официально признали убитыми на Украине не менее 3245 военнослужащих из ЮФО и 3206 из СКФО, в том числе 129 - из Ингушетии.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Имена еще троих военных из Ингушетии, убитых на Украине, обнародованы правительством республики в сообщении об их похоронах.

Илеза Хамхоев, Адам Гуцериев и Хамзат Картоев жили в селении Троицкое, городах Карабулак и Малгобек, следует из публикации в официальном Telegram-канале правительства Ингушетии.

Похороны бойцов, по поручению главы республики, посетил первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев. Он передал родственникам убитым некую материальную помощь, размер и содержание которой не уточняется.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 132 комбатантов из Ингушетии.

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