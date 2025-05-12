Защита Мельконьянца возмущена требованием обвинения

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Прокурор затребовала для сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца максимальный срок, предусмотренный вмененной статьей, хотя его вина не доказана и не подтверждено само событие преступления.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля Григорий Мельконьянц заявил в суде, что обвинение фактически обосновывает преследование его политическими взглядами, игнорируя факт, что ни движение "Голос"*, ни одноименная ассоциация не признаны нежелательными организациями. На сегодняшнем заседании обвинитель запросила шесть лет лишения свободы для Мельконьянца.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Перед началом заседания по делу Мельконьянца у суда собрались поддерживающие его коллеги и знакомые, а также журналисты и дипломаты. Представительница посольства одного из западных государств Дженни заявила, что хорошо знакома с деятельностью Григория Мельконьянца.

“Я знаю его работу и прихожу его поддержать. Я к России отношусь хорошо, здесь прекрасные люди встречаются. Важно поддержать тех, кто в этом нуждается”, - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Елена представилась членом новой партии “Рассвет”, которая находится на стадии регистрации в Минюсте. Активистка пояснила, что считает долгом поддерживать “всех политзаключенных”. “Помимо того, что Григория судят по политическим мотивам, он ведь был признанным экспертом по избирательной системе. Для нас это важно, потому что мы хотим прозрачной и честной избирательной системы”, - сказала она.

Заседание началось с речи прокурора в прениях. Запрашивая для Мельконьянца шесть лет заключения, она дала оценку показаниям подсудимого, - “являются способом его защиты, чтобы избежать наказания”. Защита заявила, что шокирована таким запросом прокурора: адвокаты указали в прениях, что не только не доказана вина Мельконьянца, но даже не подтверждено само событие преступления, которое вменяется ему.

“Следствие, а вслед за ним прокуратура, полагают, что организации, имеющие юридическое разделение, разные формы образования и разную фактическую деятельность являются единым целым, - то есть единым целым являются Ассоциация “Голос”*, ликвидированная в 2020 году, движение “Голос”*, зарегистрированное в 2013 году и продолжающее существовать в настоящее время, и организация ENEMO**, зарегистрированная в качестве юридического лица в 2018 году. Именно этот вывод послужил основой для обвинения против Григория Мельконьянца”, - заявил в ходе прений адвокат Михаил Бирюков.

Он обратил внимание судьи на формулировку следствия: “является очевидным, что эти организации являются единым целым”. “Очевидным, а не доказанным. Теперь мы, защита, вынуждены доказывать, что “очевидное” для следствия является невероятным - с точки зрения законов, логики, здравого смысла и фактических обстоятельств, истории создания и деятельности этих трех совершенно различных организаций", - подчеркнул Бирюков.

Он напомнил, что движение “Голос” в 2013 году получило средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта на реализацию проекта “Время честных выборов”. “Движение “Голос” никогда не пользовалось иностранными источниками финансирования, и не могло пользоваться ими, потому что это было общественное движение без регистрации юридического лица. Движение “Голос” не могло быть по закону структурным подразделением ENEMO**, так как не было юридического лица", - пояснил адвокат.

Связь движения с одноименной ассоциацией состояла, по его словам, лишь в том, что обе организации занимались “примерно похожими действиями”: обучением граждан, участием в качестве наблюдателей и содействием развитию гражданского общества в осуществлении гражданского контроля за голосованием. При этом обе организации заявили о том, что прекращают свое сотрудничество с ENEMO**, сразу после того, как деятельность последней была объявлена нежелательной.

Адвокат Мельконьянца Ева Корнейчик указала, что к делу приобщены решения по административным делам против участников “Голоса”* - эти материалы призваны продемонстрировать, что движение “давно не в ладах с законом”, отметила она. “Но эти материалы, во-первых, были использованы выборочно, а во-вторых не имеют никакого отношения к Григорию Мельконьянцу. Он никогда вообще ранее не привлекался к административной ответственности и никакой преюдиции в отношении него быть не может”, - сказала Корнейчик.

Общественный защитник Юлия Островская напомнила об отсутствии доказательств совершения преступления, которое вменяется Мельконьянцу. “Просьба государственного обвинителя назначить Мельконьянцу столь суровое наказание, максимально возможное, высказана вопреки требованиям закона. Обвинитель не учел ни конкретное обстоятельство дела, ни поведение подсудимого, ни его личность, ни предыдущие заслуги, - которые даже при доказанности описанных в обвинительном заключении действий должны повлечь серьезное снисхождение. По мнению защиты, конечно, главным вопросом по этому делу является не вопрос о снисхождении, а вопрос о наличии признаков состава преступления в действиях нашего подзащитного”, - сказала Островская, после чего зачитала ряд характеристик, данных Мельконьянцу общественными и государственными деятелями.

В прениях выступил и сам Григорий Мельконьянц. “Сторона обвинения вынудила нас заниматься доказыванием отрицательного факта, - того, чего нет. Того, что движение “Голос”* не является структурным подразделением ENEMO**. Сторона обвинения попыталась натянуть ENEMO** на движение “Голос”, но без результатов. Они пытались сконструировать свое обвинение, основываясь на манипуляциях терминами, подмене понятий, деформации содержания и искажения сущностных моментов, не говоря уж о пренебрежении правом”, - сказал Мельконьянц, по пунктам перечислив доводы несостоятельности доказательств обвинения.

После окончания прений Григорию Мельконьянцу предоставили последнее слово и он назвал “радостным” день перед вынесением приговора. “Я получал много теплых писем, посланий, которые меня поддерживали. В СИЗО я научился ценить то, на что на свободе не обращаешь внимание”, - сказал Мельконьянц, в числе прочего, в последнем слове.

Оглашение приговора по делу Мельконьянца назначено на 11.00 мск 14 мая.

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