Жители Волгограда начали сбор подписей против переименования в Сталинград

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После предложения актрисы Марии Шукшиной возвратить городу-герою Волгограду прежнее название Сталинград горожане создали петицию против этой инициативы.

Как писал "Кавказский узел", актриса Мария Шукшина выступила за переименование Волгограда в Сталинград. Пользователи ее телеграм-канала высказали полярные мнения по этому поводу, однако многие волгоградцы заявили, что в городе нужно решить множество проблем и переименование - не основная из них.

В Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. 29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество просит переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт Сталинград и Путин в тот же день подписал соответствующий указ. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники.

После высказываний Марии Шукшиной местный активист Дмитрий Якимов опубликовал на сайте Change.org петицию "Против переименования Волгограда в Сталинград: голос тех, кто живёт в этом городе". Автор отмечает, что родился, вырос и живет в Волгограде и для него это "не просто точка на карте".

"Сталинград — это символ мужества, слома фашистской армады, силы нашего народа. Но подвиг Сталинграда — это подвиг людей, а не вывески. Это героизм, воплощённый в восстановлении и жизни, - говорится в петиции. - Сегодня наш город — Волгоград. Это не отказ от истории, а её продолжение. Город живёт, трудится, воспитывает, хранит память. Здесь не забыт ни один солдат, ни один подвиг. Мы не просто гордимся прошлым — мы несём его в настоящем. И переименование может стать причиной не объединения, а разделения. Особенно если оно будет навязано без учёта мнения самих жителей".

Мы помним Сталинград, но мы живём в Волгограде

По мнению Якимова, большинство комментариев в поддержку переименования в интернете "оставлены не волгоградцами". "Мы не против памяти — мы за жизнь. Мы помним Сталинград, но мы живём в Волгограде, - подчеркивает он. - Если переименование — это акт восстановления исторической справедливости и героического символизма, тогда почему не возвращены прежние имена: Санкт-Петербург (Ленинград), Нижний Новгород (Горький), Тверь (Калинин), Екатеринбург (Свердловск), Самара (Куйбышев)?".

Поводом вновь заговорить о переименовании города стала оговорка курсантки Регины Султановой, которая присутствовала 30 апреля на встрече Путина с участниками марафона "Знание. Первые". Султанова, которая обозначена в списке участников встречи на сайте Кремля как активистка провластных организаций (Волгоградской областной общественной организации "Дом дружбы" и центра "Воин"), поблагодарила Путина за то, что он "переименовал город". Поправив ее, Путин спросил: "А вы считаете, что и город надо бы переименовать?". "Да, потому что все-таки это связано с глубокой историей. От всего населения (говорю), мы были бы очень рады", - заявила активистка. Другая участница форума заявила, что присоединяется к словам Султановой "как волгоградка", следует из видео диалога, опубликованного ТАСС. Путин пообещал "подумать” над предложением, отметив, что хотел бы выяснить мнение большинства горожан.

Автор петиции считает, что необходимо "усилить значение имени "Волгоград" как символа Победы". "Мы предлагаем: сохранить имя Волгоград. Оставить решение о переименовании исключительно за жителями города. Направить усилия государства и общества на сохранение и продвижение исторической и культурной миссии Волгограда как города-памяти, города-преемника Сталинграда, - сказано в петиции. - Пусть наша история будет жива не в табличке, а в людях. Не в словах, а в действиях. Не в спорах — а в правде".

Петиция была создана и опубликована поздно вечером 11 мая. К 12.45 мск 12 мая ее подписали более 170 проверенных сайтом пользователей.

Горожане предлагают заняться развитием, а не названием

"Из Волгограда все активные уезжают. Вместо того чтобы развивать производство, туризм, строить дороги, инфраструктуру, спорт. объекты, досуг для молодёжи-будем всю жизнь обсуждать название. Это, правда, касается любого провинциального города", - комментирует сегодня новость о публикации петиции в телеграм-канале "V1.RU | Новости Волгограда" пользователь Svetlyi.

Вместо того чтобы развивать производство, туризм, строить дороги, инфраструктуру, спортобъекты, досуг для молодёжи-будем всю жизнь обсуждать название

"Да надоели уже! Отстаньте от нашего Волгограда. Нашли животрепещущую проблему - переименовать или не переименовать. Просто смешно. У нас все остальное в шоколаде что ли?", - пишет там же MV.

"Наша область и так не блещет промышленностью и всём остальным нужно поднимать здравоохранение культуру и т. д. И оставить на конец навязывание", - выразила свое мнение Надежда.

Официальная процедура переименования Волгограда в Сталинград, о котором "обещал подумать" Путин, предусматривает долгую последовательность бюрократических шагов, но может быть реализована и без референдума. Окончательное решение о переименовании города Волгограда в Сталинград может принять “только федеральный центр”, поскольку переименования административных центров регионов России, согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов", "осуществляются федеральными законами", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

"Переименуют город и жизнь наладится. Заводы из руин восстановятся. Зарплату поднимут а цены снизят. Общественный транспорт подешевеет а скоростной трамвай будет ходить по всем районам", - иронизирует в свою очередь Redfactor.

"Оставьте уже в покое Волгоград, неужели нет других проблем в городе или обязательно надо создавать имитацию бурной деятельности для удовлетворения собственных амбиций, никто не забудет историю Сталинграда, но я не знаю ни одного человека кто за переименование любимого города", - пишет Алеся.

"В основном же о переименовании говорят какие-то полузабытые деятели, которым делами сложно показать себя. Никакой реальной заботы о развитии и процветании города у них не было и нет", - считает Victor Yelatintsev.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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