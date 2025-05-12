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09:47, 12 мая 2025

Военный из Новороссийска убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Володин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 724 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 723 бойцов из Краснодарского края.

Улица села Мысхако получила имя участника специальной военной операции Сергея Алексеевича Володина, сообщил в своем телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Володин с детства мечтал стать военным. Окончил десантное училище, по распределению попал в Омск, потом был переведен в Новороссийск. Был начальником штаба. После начала СВО отправился на передовую в рядах 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, отметил Кравченко.

Сергей Володин был убит в Херсонской области. Награжден медалью «За Отвагу» и Орденом Мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 724 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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