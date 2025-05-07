Боец из Краснодарского края убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Орлов из Успенского района Кубани убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 723 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 722 бойца из Краснодарского края.

6 мая в школе №10 села Маламино Успенского района Краснодарского края состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускнике Александре Орлове, об этом написал в своем телеграм-канале глава района Геннадий Бахилин.

В июле 2009 года Александр был призван на военную службу, после чего принял решение связать свою жизнь с военным делом, служил в должности водителя узла связи специального назначения. 23 июля 2022 года Орлов был убит в зоне проведения специальной военной операции. Боец награжден орденом Мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 723 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.