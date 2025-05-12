Госпитализированые двое участников голодовки шахтеров из Чиатуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо шахтеров из Чиатуры продолжают голодовку, трое из них проводят акцию в Тбилиси. Они требуют освободить задержанных ранее коллег. Госпитализированы двое участников голодовки.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. 27 апреля стало известно, что сухую голодовку проводит шахтер Ираклий Джикидзе. В голодовке принимают участие по меньшей мере пять шахтеров, один из них был госпитализирован 28 апреля. Компания заявила, что готова возобновить работу шахт, если будут прекращены протесты.

29 апреля трое шахтеров и один участник акции протеста в Чиатуре были задержаны после конфликта с директором одного из рудников. По данным компании, его вытащили из машины и забросали камнями. Протестующие заявили о применении чрезмерной силы при задержании. Двое из задержанных объявили голодовку.

В Тбилиси у здания канцелярии администрации правительства остались на ночь трое шахтеров из Чиатуры, которые проводят голодовку. Это Мераб Гулиашвили, Гоча Купреишвили и Ираклий Джикидзе, пишет телеграм-канал Tbilisi Life.

Участники акции потребовали освободить задержанных ранее шахтеров, а также обратились к премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе с требованием, чтобы он или его представитель прибыл в Чиатуру и встретился с протестующими.

Шахтеры также сообщили, что в Чиатуре также проводит голодовку Имед Гаприндашвили, еще двое голодающих Гиви Церцвадзе и Бека Чихелидзе были госпитализированы.

Напомним, 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. Компания пытается начать процедуру банкротства, однако против выступают профсоюзы. Работники шахт в Чиатуре провели шествие в Тбилиси и потребовали от правительства Грузии не допустить нарушения их прав. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры.

8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

В июне 2024 года рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В ноябре 2024 года рабочие шахт вновь провели акции протеста. Они заявили, что те 60% от заработной платы, которые им предложило руководство на время простоя, недостаточны для нормального существования.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.