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11:03, 10 мая 2025

Баку отверг обвинение в обстреле армянского села

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.am https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Азербайджана опровергло информацию Армении об обстреле жилого дома и в свою очередь обвинило армянскую сторону в стрельбе по приграничным позициям.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило сегодня, что вечером 9 мая азербайджанские военные обстреляли село Хнацах Сюникской области, в результате повреждена крыша жилого дома.

8 мая Минобороны Армении также заявило, что крыша жилого дома в селе Хнацах Сюникской области повреждена в результате обстрела с азербайджанской стороны. 21 и 23 апреля ведомство сообщало, что в жилой дом в селе Хознавар Сюникской области поврежден в результате обстрела со стороны Азербайджана. Азербайджанские военные никогда не открывают огонь по гражданским объектам, возразило Минобороны Азербайджана.

Информация Минобороны Армении не соответствует действительности "и носит дезинформационный характер", заявило Минобороны Азербайджана. "Заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам. Подразделениями азербайджанской армии были предприняты лишь адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении, размещенном в 10.31 мск на сайте ведомства.

Подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии

Ведомство в свою очередь обвинило армянскую сторону в обстрелах. "10 мая в 09:55 [08.55 мск] подразделения вооружённых сил Армении […] подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - отмечается в публикации.

Напомним, заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

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Автор: "Кавказский узел"

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Повреждение крыши дома в селе Хнацах. Фото из телеграм-канала Минобороны Армении https://t.me/mil_armenia/16302
10:04, 10 мая 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села
Повреждение в крыше жилого дома после обстрела населенного пункта Хнацах Сюникской области Армении. Скриншот из публикации телеграм-канала Re:public of Artsakh.
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