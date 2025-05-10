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06:00, 10 мая 2025

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

Военнослужащие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Джанали Абдусаламов и Гашим Бабаев убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1375 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1373 бойцов из Дагестана.

В военной операции убиты Джанали Абдусаламов и Гашим Бабаев из села Испик, сообщил 7 мая в своем телеграм-канале глава Сулейман-Стальского района. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1375 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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