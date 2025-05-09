Восемь военных из Дагестана убиты на Украине

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Руслан Аджабаев, Шамил Балабеков, Велибек Шихбабаев, Шамиль Магомедов, Гаджи Кандаев, Али Джапаров, Умалат Адилов и Эдик Исаев из Дербентского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там признаны как минимум 1373 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая были официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 1365 бойцов из Дагестана.

Еще восемь имен убитых на Украине военных из Дагестана назвала администрация Дербентского района республики, отчитываясь об открытии мемориальных досок в сельских школах. Доски были установлены в школах сел Чинар, Берикей, Татляр, Великент, Геджух и поселка Мамедкала.

Рядовой Руслан Аджабаев из Чинара был убит в июне 2024 года, младший сержант Велибек Шихбабаев из села Геджух - в июле 2024 года, следует из информации на досках.

Младший сержант Гаджи Кандаев из Мамедкалы, старшина Эдик Исаев из Великента и рядовой Али Джапаров из Берикея были убиты в сентябре 2024 года. Старший лейтенант Умалат Адилов из села Татляр, младший сержант Шамиль Магомедов и младший сержант Шамил Балабеков (оба из Чинара), были убиты в октябре 2024 года.

Таким образом, убитыми на Украине официально признаны не менее 1378 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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