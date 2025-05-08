Боец из Махачкалы убит в военной операции

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Магомед Гусейнов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1365 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 1364 бойца из Дагестана.

Магомед Гусейнов родился 11 апреля 1979 года в Махачкале. 7 декабря 2024 года убит в Артемовске в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Махачкалы, отчитываясь об открытии мемориальной доски в поселке Семендер.

Таким образом, убитыми на Украине официально признаны не менее 1365 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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