Актер потребовал в Берлине освободить Тофига Ягублу

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У посольства Азербайджана в Берлине провел акцию актер Эльмин Бадалов, который потребовал освободить оппозиционного политика Тофига Ягублу.

Как писал "Кавказский узел", политические и общественные деятели обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой "проявить волю для спасения жизни" осужденного оппозиционера Тофига Ягублу, который уже 38-й день проводит под стражей голодовку в знак протеста против своего ареста.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 1 апреля он объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. На 30-й день голодовки у него начались галлюцинации и провалы в памяти.

Актер Эльмин Бадалов, который в настоящее время находится в эмиграции в Германии, провел 9 мая перед посольством Азербайджана в Берлине акцию с требованием освободить Тофига Ягублу, пишет MeydanTV.

Бадалов заявил в своем видеообращении, что необходимо спасти жизнь Ягублу. "Речь идет о жизни человека. Неважно, кто он - литератор, поэт, актер. В большой стране могут жить разные люди. Должен быть и протестующий, который может критиковать президента... Человек умирает, мы должны предотвратить его смерть", - заявил он.

Актер наклеил на ворота посольства плакаты "Свободу Тофигу Ягублу", "Не убивай" и "Освободи".

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