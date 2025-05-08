Глава полиции Батуми рассказал в суде по делу Амаглобели о боли от пощечины

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Суд по делу журналистки Мзии Амаглобели допросил сегодня начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому журналистка дала пощечину после задержания на протестной акции. Дгебуадзе рассказал суду, как испытал боль от пощечины журналистки.

Как писал "Кавказский узел", суд в Батуми рассматривает уголовное дело основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели отказалась признать вину. Ранее суд оштрафовал журналистку по административному делу об оскорблении полицейского. Ассоциация молодых юристов Грузии подала в ЕСПЧ жалобу от имени Амаглобели на незаконное лишение свободы и нарушение прав. 7 мая в Батумский горсуд поступило новое административное дело Амаглобели. Поводом для составления протокола стал плакат, наклеенный ею на стену здания во время январской акции протеста.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Сегодня на заседании суда по уголовному делу в отношении Мзии Амаглобели был допрошен начальник Батумского отдела полиции Аджарии Ираклий Дгебуадзе. Он вновь заявил, что в результате пощечины от Мзии Амаглобели испытал боль.

Она ударила меня один раз в лицо и довольно сильно. Я испытал боль.

«Она ударила меня один раз в лицо и довольно сильно. Она ударила меня кулаком в правую часть лица. Когда тебя бьют по лицу, тебя бьют. Если бы кто-нибудь мог назвать мне синоним того, что испытывает человек, когда его бьют по лицу... Я испытал боль. Несколько моих коллег прокомментировали: «Посмотри, какой ты красный, у тебя красное ухо, твоя щека красная». Естественно, я также задался вопросом, что с моим лицом. Поднявшись в свой кабинет, я увидел зеркало, посмотрел в него и увидел покраснение», — цитирует показания Ираклия Дгебуадзе суду TV Pirveli.

Дгебуадзе также рассказал суду, что до ареста журналистки он не имел представления о профессии Мзии Амаглобели и не испытывал к ней никакой агрессии.

Я не думаю, что журналистика дает кому-либо право нападать на сотрудника полиции

"Я слежу за фразами и текстами в СМИ о том, будто у меня была какая-то агрессия по отношению к госпоже Мзии, либо личная, либо за то, что она занималась журналистской деятельностью. У меня абсолютно дружеские и очень хорошие отношения со всеми журналистами, работающими в этом городе. В целом я с уважением и дружбой отношусь к этой профессии. Хочу подчеркнуть, что до ареста Мзии Амаглобели я не имел ни малейшего представления о профессии этого человека. Однако, если бы я и знал на момент ее действий, что она журналистка, мои коллеги, вероятно, поступили бы так же, как и поступили. Я не думаю, что журналистика дает кому-либо право нападать на сотрудника полиции, давать ему пощечины", - сказал глава полиции Батуми.

«Ни Ираклий Дгебуадзе, ни кто-либо из присутствовавших там сотрудников полиции не испытывал никаких негативных чувств к Мзии Амаглобели лично или к ее профессии ни до, ни в момент совершения ею этого поступка», - подчеркнул Ираклий Дгебуадзе.

Допрос Ираклия Дгебуадзе проходил под шум и крики присутствовавших в зале родственников и знакомых Мзии Амаглобели. Они кричали: «Дгебуадзе, ты лжесвидетель», «Свободу Мзии Амаглобели», «Свободу узникам режима». Находившийся в зале актер Малхаз Иремадзе обратился к Мзии Амаглобели, сказав ей, что она "классная девчонка, и Грузия с ней". За это судья Нино Намешавили удалила актера из зала, говорится в другом сегодняшнем репортаже TV Pirveli с суда над журналисткой.

Следующее заседание суда по делу Мзии Амаглобели назначено на 16 мая на 13:00.

"Кавказский узел" писал также, что Мзия Амаглобели подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

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