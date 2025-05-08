Близкие Ягублу заявили об угрозе для его жизни

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Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу перешел на сухую голодовку, так как больше не может пить воду. Партия "Мусават" созвала встречу для обсуждения действий по спасению активиста.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая, на 35-е сутки голодовки, Тофиг Ягублу был доставлен на свидание с родными в инвалидной коляске. У него сильно ухудшились зрение и речь, но врача к нему не пускают. 6 мая суд отказался перевести Ягублу под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 1 апреля он объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. На 30-й день голодовки у него начались галлюцинации и провалы в памяти.

На 37-й день голодовки Тофиг Ягублу больше не может пить воду, фактически он перешел на сухую голодовку, сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев после встречи с активистом 7 мая. Ягублу похудел более чем на 21 кг за 37 дней, сообщила на своей странице в Facebook* дочь политика Нигяр Хази, опубликовав видеокомментарий адвоката.

По словам Мехтиева, Ягублу сильно ослаб и с трудом мог говорить, его речь была очень медленной. Активист жаловался на головокружение и сильные боли в животе, а его вес снизился до 76,2 кг. “Когда Тофиг Ягублу прощался со мной, он сказал: “Я умираю, я слышу звуки смерти. Это очень страшный момент”, - сообщил адвокат.

Врач Ягублу Адиль Гейбулла, которого не допустили в в лечебное учреждение Пенитенциарной службы Азербайджана после начала оппозиционером голодовки, обратил внимание, что политик страдает рядом заболеваний, в том числе бронхиальной астмой. Он отметил, что “питьевые воды Азербайджана по минеральному составу значительно отстают от международных стандартов”, и при приеме такой воды длительная голодовка становится для организма пожилого человека критической, что может привести к смерти. По словам врача, физическое восстановление политика под сомнением, “даже если Тофиг Ягублу сегодня прекратит голодовку и начнет лечение”.

Партия “Мусават” анонсировала на 8 мая встречу для обсуждения кампании по спасению Тофига Ягублу и его освобождению. На мероприятие приглашены все сторонники политика и “собенно семьи заключенных”, отметила Нигяр Хази. “Эта проблема касается не только Тофига Ягублу. Это также проблема всех политических заключенных”, - написала она.

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