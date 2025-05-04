Карабахские активисты сформировали группы для переговоров с властями Армении

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Совет по защите прав карабахских беженцев заявил о создании экспертных групп, которые будут вести переговоры с властями Армении по вопросу социальной поддержки вынужденных переселенцев. В случае если переговоры завершаться провалом, активисты заявили о готовности возобновить протестную акцию.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел массовый митинг карабахских беженцев. Власти Армении предлагали продлить социальную поддержку карабахских беженцев на один месяц взамен на прекращение круглосуточной акции протеста в Ереване, но активисты отказались убрать палатку с площади Свободы. Позже представитель правительства пообещал, что выплаты продлены еще на два месяца, а от малообеспеченных семей начали принимать заявки на дополнительную срочную помощь. После этого участники акции демонтировали палатку.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено не распространять на людей трудоспособного возраста: ее бенефициарами остались дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры, причем с апреля по июнь они будут получать только 40 тысяч драмов, а с июля по декабрь - 30 тысяч. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья. Со 2 мая Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха продолжает свою деятельность в здании представительства Нагорного Карабаха в Ереване. В здании представительства совету выделили помещение, где проводятся обсуждения и принимают граждан, рассказала 3 мая корреспонденту "Кавказского узла" представитель совета Саида Погосян. "За тот месяц, что палатка была на площади Свободы, мы принимали граждан, выслушивали их проблемы и предложения, фиксировали их вопросы. После того как палатка была убрана, мы приняли предложение продолжить деятельность в здании представительства Арцаха (Нагорного Карабаха), где наши соотечественники могли встречаться с нами, направлять свои вопросы, познакомится с нашими планами подробнее", - рассказала активиста. Экспертные группы приступят к переговорам с правительством в ближайшее время

По ее словам, ежедневно в представительстве будет дежурить представитель совета. Также, по словам Погосян, "совет сейчас начал формировать экспертные группы для переговоров с правительством". "Экспертные группы приступят к переговорам с правительством в ближайшее время, представят комплексные решения по защите прав вынужденных переселенцев в Армении. В частности, нас заверили в правительстве, что будем обсуждать программы жилищного обеспечения и занятости, ряд других правовых и социальных вопросов. С нашей стороны предложения сформулированы, исходя из наших встреч с соотечественниками, а их тенденции мы сможем понять после первой же встречи", - сказала Погосян.

Она добавила, что "если конструктивные встречи и деловые отношения с правительства РА не будут налажены в течение 10-15 дней, мы вынуждены будем возобновить протестные акции".

"Мы приняли условия правительства, прекратили палаточную акцию, взамен рассчитываем на обсуждение для улучшения программ для беженцев", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член совета Нжде Искандарян.

Он добавил, что "предложения к правительству касаются всех социальных программ, в особенности в изменениях нуждается жилищная программа".

У нас есть потенциал и ресурс, который был бы полезен Армении

"Правительство Армении должно понять, что главная наша цель - возвращение в свои родные дома, в Арцах (Нагорный Карабах), а до этого у нас есть потенциал и ресурс, который был бы полезен Армении". - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член совета Апрес Маргарян.

"Наше население находится в тяжелом положении. Мы пытаемся решать все социальные вопросы и готовы к конструктивным обсуждениям. Надеемся на честное сотрудничество", - добавил он.

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