Адвокат заявил об ухудшении состояния Тофига Ягублу

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Спустя месяц после начала голодовки азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу не может передвигаться без посторонней помощи и теряет сознание, заявил адвокат после встречи с ним.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. Семья 65-летнего политика потребовала перевести его в гражданскую клинику. 19 апреля к Ягублу допустили его семейного врача, профессора Адиля Гейбуллу, доктор назвал состояние голодающего средне тяжелым. На 26-й день голодовки Ягублу перевели из медчасти СИЗО в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. На 30-й день голодовки у Ягублу начались галлюцинации и провалы в памяти.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Адвокат Назим Мусаев встретился с Тофигом Ягублу в лечебном учреждении 1 мая, сообщила на своей странице в Facebook* дочь политика Нигяр Хази, опубликовав видеокомментарий адвоката.

По словам адвоката, оппозиционер находится в “очень тяжелом состоянии”: Ягублу периодически теряет сознание и настолько ослаб, что не может передвигаться самостоятельно - на встречу с Мусаевым его привели под руки.

“Состояние Тофига Ягублу вызывает беспокойство. Его вес уменьшается с каждым днем. Сегодня его вес составляет 79,6 кг. Он не смог предоставить информацию, так как не помнит свои другие показатели. Жалоб на условия содержания у него нет”, - сообщил Назим Мусаев.

Нигяр Хази отметила, что ее отец за 31 день голодовки похудел на 16 килограммов, а в лечебное учреждение к нему по-прежнему не допускают его врача Адиля Гейбуллу.

Дочь также опубликовала обращение Ягублу к соратникам, которое начинается словами “возможно, я обращаюсь к вам в последний раз”.

“С 1993 года я был осужден по четырем уголовным статьям и я сбился со счета административных арестов. Все эти обвинения были основаны на политическом заказе. Я не совершал никаких преступлений, я просто говорил в лицо о преступлениях, совершенных правительством Алиева, об ошибках, которые он совершил, я призывал народ бороться за свои права. В этом и заключаются все мои “преступления”, - говорится в этом обращении.

Ягублу поблагодарил за поддержку всех соратников и призвал их прочесть 134-страничный текст его последнего слова, который он подготовил во время судебного процесса.

“Я думаю, что если я умру, то это не будет напрасным и привлечет внимание мирового сообщества и международных организаций. Это приведет к более серьезным действиям против антигуманного и антинационального режима”, - написал он.

Рассмотрение апелляции Тофига Ягублу назначено на 6 мая, отмечает Meydan TV.

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