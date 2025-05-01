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14:52, 1 мая 2025

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Родионов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 482 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля официально признаны убитыми как минимум 481 боец из Астраханской области.

Валерий Родионов убит в специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Икрянинского района. Родионов родился 11 февраля 1972 года в селе Икряное. Работал в органах МВД транспортной милиции города Астрахани, затем 18 лет ходил в море. В мае 2023 года заключил контракт с министерством обороны РФ, служил в рядах вооруженных сил РФ на Донецком направлении, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Икрянинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 482 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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