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11:47, 30 апреля 2025

Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Базарбаев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 481 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 480 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убит Рамазан Базарбаев 1987 года рождения, 29 апреля прошло прощание с ним, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 481 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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