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11:56, 29 апреля 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

Мемориальная доска Магомедшапи Мутаеву. Скриншот фото из Telegram-канала фонда "Защитники Отечества" от 28.03.25, https://t.me/fondZOrd/5223

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомедшапи Мутаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1354 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 апреля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1353 бойцов из Дагестана.

Магомедшапи Мутаев убит в военной операции на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, у дома, где они жил в Кировском районе Махачкалы, открыта мемориальная доска, сообщило отделение фонда "Защитники Отечества" по Дагестану в своем Telegram-канале. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Мутаев убит 20 июля 2024 года, ему было 27 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции по меньшей мере 1354 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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