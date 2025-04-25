Боец из Буйнакска убит в военной операции

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Казали Акаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1353 бойца из Дагестана.

Рядовой Казали Акаев 12 августа 2024 года убит в военной операции на Украине. Его отцу передачи четыре награды – медаль «За отвагу», орден Мужества, медаль «За храбрость» 2 степени и медаль «Участнику специальной военной операции», сообщила администрация Буйнакска в своем Telegram-канале 24 апреля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции по меньшей мере 1353 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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