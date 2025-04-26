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00:31, 26 апреля 2025

Позиция обвинения по делу о пытках Валько дала надежду на справедливый приговор

Федор Валько. Скриншот фото Команды против пыток (признана иноагентом) от 14.10.24, https://t.me/no_torture/3429.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дела о пытках редко доходят до суда и позиция прокуратуры, которая затребовала реальных сроков для двух полицейских  по делу о пытках жителя Краснодарского края Федора Валько, дает надежду на то, что виновные не избегут наказания, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", полицейские Евгений Самонов и Иван Таценко обвинены в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько, от которого они требовали признания в краже, при этом они были отпущены на свободу. Силовики утверждают, что нанесли Валько травмы неумышленно. В присвоении инвалидности Валько отказано. Обвиняемые отказались признать свою вину. Представитель прокуратуры запросил для них по семь лет колонии.

Сторож Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать

Основатель проекта "АнтиПытки" Роман Ругевич отметил, что то, что прокурор запросил семь лет — "уже хороший признак, так как обычно сотрудники стараются выгораживать своих". "В крайнем случае, чаще всего сотрудники получают минимальные сроки, а то и вовсе отделываются условным наказанием. Говорю это на основании опыта по Иркутской области, откуда я родом. Нам приходилось прилагать большие усилия и поднимать скандалы, чтобы там хотя бы кого-то начали сажать или снимать с должности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Учитывая характер и обстоятельства преступления, более строгое наказание могло бы лучше отражать тяжесть содеянного и способствовать укреплению доверия к правоохранительной системе

Требования прокурора очень умерены, считает адвокат Тимур Филиппов. Он заметил, что часть 4 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание от четырех до 12 лет лишения свободы."Запрошенные семь лет находятся в нижней половине этого диапазона, а значит, требование прокурора можно считать мягко говоря умеренным. Это соответствует законодательным рамкам, но учитывая характер и обстоятельства преступления, более строгое наказание могло бы лучше отражать тяжесть содеянного и способствовать укреплению доверия к правоохранительной системе. Однако то, что мы наблюдаем последние годы в части применения силовиками пыток, говорит о том, что государство в целом позволяет пытать граждан, а те редкие дела, которые доходят до суда, обычно заканчиваются относительно мягкими приговорами. Пытка в России, к сожалению, стало нормой, что говорит о сильной деградации правоохранительной системы. Настоящим профессионалам не нужно пытать человека, чтобы собрать доказательства его вины, а применение пыток свидетельствует о крайне низкой квалификации сотрудников правоохранительных органов и их полной неспособности выполнять свои задачи законными методами", - подчеркнул адвокат.

Не стоит требовать невероятных сроков наказания, поскольку здесь мы рискуем уподобиться старой традиции «око за око, зуб за зуб»

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, выразив сожаление, что в УК отсутствует отдельная статья о пытках, введения которой она  в свое время пыталась добиться, так как под превышением должностных полномочий можно понимать что угодно, заметила, что подобные дела  редко доходят до суда. «И то, что дело дошло не только до суда, но и до приговора с реальными сроками – это экстраординарное и очень положительное событие. Что касается сроков, то я полагаю, не стоит требовать невероятных сроков наказания, поскольку здесь мы рискуем уподобиться старой традиции «око за око, зуб за зуб»», - заметила она.

По мнению Ругевича, в Краснодарском крае о случая пыток периодически становится известно. "В целом, регион славится относительно стабильной ситуацией — он один из немногих таких в России. Однако по всей стране крайне трудно добиться обвинительных приговоров, поскольку пыточный конвейер — это часть системы. Соответственно, борьба с пытками по факту является шагом против правительственной машины", - сказал Ругевич, подчеркнув, что  в октябре 2024 года по всей стране начались задержания людей, потенциально связанных с проектом "АнтиПытки".

"Поэтому да, ещё  раз подтверждаю: противодействовать беспределу со стороны правоохранителей крайне трудно. Даже при очевидных фактах нарушений — встречаются серьёзные препятствия", - резюмировал он.

Ганнушкина*, со своей стороны заметила, что  она в свое время назвала Кубань «заповедником нарушения прав человека». «И с тех пор ситуация там не сильно изменилась», - отметила она.

7 декабря 2021 года видеоблогер Юрий Дудь* опубликовал документальный фильм, в котором жертвы пыток поделились своими историями, а правозащитники - практикой расследования дел о пытках в России. На Кубани добиться обвинительных приговоров для силовиков гораздо сложнее, чем в других регионах, отметил в фильме глава краснодарского отделения КПП*. Ситуация с пытками задержанных на Кубани выделяется среди других регионов, эта практика стала там системной, указали правозащитники.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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