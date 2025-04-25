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19:58, 25 апреля 2025

Жительница Краснодара оштрафована за пацифистский статус в соцсети

Кодекс об административных правонарушениях. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре назначил штраф местной жительнице Анне Поповой из-за пацифистского статуса в социальной сети. Внимание силовиков девушка привлекла возложением цветов в годовщину смерти Алексея Навального. 

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию армии. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Первомайский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей 21-летнюю жительницу краевой столицы Анну Попову, признав ее виновной в дискредитации армии из-за пацифистского статуса в социальной сети “ВКонтакте”. 

По словам Поповой, силовики задержали ее 16 февраля за возложение цветов в память об Аоексее Навальном и продержали в отделе всю ночь. Там же на нее составили протокол из-за статуса на странице в соцсети - популярного лозунга, призывающего к миру, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. 

Протокол на Анну Попову в первый раз поступил в суд 20 февраля, но 5 марта был возвращен полиции. Дело вновь поступило в суд 1 апреля, рассмотрение по существу длилось с 7 по 21 апреля, следует из карточки дела на сайте суда. В картотеке не зафиксировано решение по делу, но Попова сообщила, что суд 21 апреля назначил ей штраф в 30 тысяч рублей. 

Изучив страницу Анны в соцсети, оперативник Центра “Э” нашел еще один повод для составления протокола, на этот раз по статье о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП РФ), - картинку, которую девушка сохранила в свой альбом 10 мая 2022 года. На ней силовик усмотрел символику, принадлежащую, по его мнению, нацистской Германии. По второму протоколу суд назначил Поповой штраф в 1,5 тысяч рублей, а апелляционный суд отклонил ее жалобу. 

По словам Анны Поповой, она не признала свою вину в обоих случаях и планирует обжаловать решения по обоим делам на всех уровнях, вплоть до Верховного суда.

"Кавказский узел" писал, что в январе суд в Сочи оштрафовал местную жительницу Хатуну Цагурия на 40 тысяч рублей за публикацию трех видео с высказываниями, дискредитирующими, по мнению силовиков, российскую армию. В марте жительница Ессентуков Марина Горева была оштрафована на 30 тысяч рублей за пацифистские комментарии в соцсети. 

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Автор: "Кавказский узел"

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