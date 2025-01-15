Жительница Сочи оштрафована за дискредитацию армии

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Суд в Сочи оштрафовал Хатуну Цагурию на 40 тысяч рублей за публикацию трех видеороликов, признанных дискредитирующими российскую армию.

Как информировал "Кавказский узел", 11 января суд в Краснодаре трижды оштрафовал местную жительницу Ирину Тишкину, признав ее виновной по трем делам о дискредитации армии.

Центральный районный суд Сочи оштрафовал местную жительницу Хатуну Цагурию за дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

В постановлении по делу об административном правонарушении, которое было опубликовано на сайте суда 14 января, указано, что Цагурия разместила в неназванном мессенджере три видеофайла, на которых "осуществила ряд высказываний, в которых имеются сведения направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

В суд Цагурия не пришла, хотя была извещена о заседании, ходатайство об отложении рассмотрения дела она не подавала, потому оно было рассмотрено без ее участия. Суд не установил обстоятельств, которые смягчили бы или отягчили административную ответственность и оштрафовал сочинку на 40 тысяч рублей.

Напомним, статья о дискредитации армии, введенная 4 марта 2022 года, предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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