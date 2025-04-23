Власти Баку отказали оппозиции в митинге за освобождение Ягублу

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Власти Баку отказали азербайджанской оппозиции в согласовании митинга с требованием освобождения оппозиционного политика Тофига Ягублу, проводящего уже 23-й день в заключении голодовку, и других политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку в знак протеста против обвинительного приговора. Семья 65-летнего политика заявила потребовала перевести Ягублу в гражданскую клинику. На 19-й день голодовки к Ягублу в СИЗО допустили его семейного врача Адиля Гейбуллу. Доктор охарактеризовал его состояние как средней тяжести.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и Национальный совет демократических сил (НСДС) пытались согласовать с властями проведении 27 апреля в Баку митинга. Акция планировалась с целью привлечения внимания к голодовке в заключении Тофига Ягублу, на которую власти никак не реагируют, несмотря на ухудшающее состояние здоровья политика, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

На митинге предполагалось выдвинуть требования об освобождении Ягублу и других политзаключенных. 21 апреля организаторы акции направили в Исполнительную власть Баку уведомление о намерении провести акцию 27 апреля в 15.00 (14.00 мск) на стадионе «Мэхсул».

«К сожалению, сегодня, 23 апреля, мы получили письмо из Исполнительной власти Баку об отказе в согласовании митинга. В письме проведение митинга признано «нецелесообразным», без всяких разъяснений причин», - отметили в ПНФА.

Представитель партии добавил, что хотя митинга не состоится, «оппозиция продолжит борьбу за освобождение Тофига Ягублу и всех других политзаключенных».

Власти испугались митинга оппозиции, лишенной всех возможностей и ресурсов

Лидер ПНФА Али Керимли расценил отказ в согласовании митинга как признак того, что власти "боятся оппозиции и народа".

«Даже в обстановке столь последовательных и жестких репрессий власти не могут сломить волю народа. Поэтому они испугались митинга оппозиции, лишенной всех возможностей и ресурсов», - написал Керимли в социальной сети Facebook.

Дочь Тофига Ягублу Нигяр Хази указала на стремительное ухудшение состояние здоровья отца на фоне голодовки.

«Отец 23- сутки проводит голодовку. За это время он потерял около 13 кг. веса. У него кровяное давление неуклонно понижается. Он уже не может самостоятельно передвигаться. У него замедлилась речь. Он путанно говорит. Когда он разговаривает забывает о том, с чего начал», - сказала Хази корреспонденту «Кавказского узла».

Отец 23- сутки проводит голодовку. За это время он потерял около 13 кг веса

«Допущенный, наконец, к отцу семейный доктор делает все возможное, чтобы поддержать его здоровье. Однако в любой момент состояние отца может резко ухудшиться, он может впасть в кому. Он должен быть под постоянным контролем медиков, а это возможно только в условиях клиники. Но отцу отказывают в переводе в гражданскую клинику», - отметила Хази.

Доктор Гейбулла сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что 22 апреля вновь посетил Ягублу. Он оценил состояние политика как «средней тяжести».

«Из-за голодовки организм Тофига Ягублу ослаб, он испытывает большие затруднения в ходьбе. Вчера, 22 апреля, мы ему влили под капельницей 2 литра жидкости – натрия хлорида, раствора Рингера, реосарбилакта, вещества для защиты желудка. После инфузии ему стало несколько легче. Однако это временно. Мы настоятельно просили прекратить голодовку, но Тофиг Ягублу настойчив в своем намерении продолжать голодовку», - сказал Ягублу.

Представители Исполнительной власти Баку и Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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