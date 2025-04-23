Военный из Краснодарского края убит на Украине

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Дмитрий Чайка из Ейского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти официально сообщали как минимум о 697 убитых бойцах из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 21 апреля власти и силовики назвали имена не менее чем 696 бойцов из Краснодарского края, убитых в специальной военной операции на Украине.

Уроженец Ейского района Дмитрий Чайка был убит в зоне специальной военной операции еще в 2023 году. 21 апреля 2025 года в школе №15 поселка Широчанка, выпускником которой он являлся, открыли мемориальную доску.

После срочной службу Дмитрий в 2017 году подписал контракт на продолжение службы в Вооруженных силах. С первых дней специальной военной операции он находился на передовой в составе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, был ранен, но снова вернулся на службу. Дмитрий Чайка был награжден медалью Суворова и орденом Мужества (посмертно), сообщила администрация Ейского района на своей странице в "Одноклассниках".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 697 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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