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19:09, 22 апреля 2025

Боец из Астраханской области убит на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петр Сорончинский убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 475 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 апреля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 474 бойцов из Астраханской области.

Житель села Черный Яр 24-летний Петр Сорончинский 12 июня 2024 года убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Черноярского района, проинформировав о дате и месте прощания с бойцом. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 475 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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