Андрей Майер осужден по делу о превышении полномочий

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К шести годам и восьми месяцам лишения свободы приговорил суд бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по новому уголовному делу о превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа 2024 года в Кировский районный суд Ростова-на-Дону поступило новое уголовное дело против бывшего главы регионального министерства ЖКХ Андрея Майера. Он обвиняется в превышении полномочий при реализации национального проекта "Жилье и городская среда" при организации парковой зоны в городе Зверево. В том же месяце Майер был арестован. Гособвинитель запросил для него семь лет лишения свободы.

В марте 2023 года бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц. 27 июня апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок заключения Майера. Адвокат Майера в начале ноября подал жалобу в Четвертый кассационный суд, но в декабре кассационный суд отказался изменить ему приговор.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал 21 апреля бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера виновным по уголовному делу о превышении полномочий при благоустройстве общественных территорий, ему назначено наказание в виде шести лет и восьми месяцев колонии общего режима, пишет Donnews.ru.

В настоящее время Майер отбывает пятилетний срок в колонии по первому уголовному делу. Задержан он был в 2020 году и с перерывами провел под арестом около пяти лет, которые идут в зачет отбытого наказания, информирует 1rnd.ru.

"Кавказский узел" писал также, что в апреле Европейский суд по правам человека счел необоснованным продление ареста Майера по первому делу и присудил ему компенсацию в 1900 евро.

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