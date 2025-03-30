Обвинение запросило для Андрея Майера семь лет лишения свободы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель на процессе по делу бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, обвиняемого в превышении должностных полномочий, попросил приговорить его к семи годам лишения свободы. Защита настаивает, что максимум, в чем виноват бывший чиновник - это халатность.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа 2024 года в Кировский районный суд Ростова-на-Дону поступило новое уголовное дело против бывшего главы регионального министерства ЖКХ Андрея Майера. Он обвиняется в превышении полномочий при реализации национального проекта "Жилье и городская среда" при организации парковой зоны в городе Зверево. В том же месяце Майер был арестован.

В марте 2023 года бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц. 27 июня апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок заключения Майера. Адвокат Майера в начале ноября подал жалобу в Четвертый кассационный суд, но в декабре кассационный суд отказался изменить ему приговор.

В судебном процессе по делу Андрея Майера состоялись прения сторон, в ходе которых гособвинитель предложила приговорить его к семи годам лишения свободы, а с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору - к восьми с половиной годам колонии общего режима. Также прокурор предложила запретить Майеру занимать должности в органах власти сроком на четыре года, пишет 29 марта "Блокнот-Ростов".

Адвокат подсудимого Игорь Волков и сам Андрей Майер в ходе прений заявили, что у него не было умысла совершить преступление. Защита настаивает, что действия бывшего министра укладываются в признаки преступления по статье 293 УК РФ - "халатность", которая предусматривает более мягкое наказание. По мнению защиты, халатность Майера заключается, в частности, в том, что он не проконтролировал действия своих подчиненных, которые не опубликовали постановление о проведении конкурса по благоустройству общественных территорий до проведения собственно конкурса.

Сам Майер также отметил, что значительная часть следственных показаний так или иначе касается благоустройства парка "Вересаево" в Ростове-на-Дону, при этом в 2023 году его уже приговорил к пяти годам колонии по этому же обвинению. "За что я отсидел четыре года - не совсем понятно", - приводит его слова издание.

"Кавказский узел" писал также, что в апреле Европейский суд по правам человека счел необоснованным продление ареста Майера по первому делу и присудил ему компенсацию в 1900 евро.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.