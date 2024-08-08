Андрей Майер вновь отправлен под стражу

08 августа 2024, 02:53

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Бывший министра ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, обвиняемый в превышении полномочий, арестован на полгода.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа в Кировский районный суд Ростова-на-Дону поступило новое уголовное дело против бывшего главы регионального министерства ЖКХ Андрея Майера. Он обвиняется в превышении полномочий при реализации национального проекта "Жилье и городская среда" при организации парковой зоны в городе Зверево.

В марте 2023 года бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц. 27 июня апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок заключения Майера. Адвокат Майера в начале ноября подал жалобу в Четвертый кассационный суд, но в декабре кассационный суд отказался изменить ему приговор.

Кировский райсуд Ростова-на-Дону арестовал Андрея Майера на полгода, до 30 января 2024 года включительно, сообщил со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области “Интерфакс-Юг”.

Майер, согласно изначальному приговору по первому делу, должен был выйти на свободу в июне 2024 года, он не освободился, поскольку приговор впоследствии был ужесточен, отмечает агентство.

Ущерб по делу о превышении должностных полномочий, которое недавно поступило в суд, оценен в более чем 328 млн рублей. Согласно версии следствия, в 2019 году Майер распорядился подготовить бюджетные заявки, по которым в нескольких муниципалитетах Ростовской области выделялись средства на благоустройство общественных территорий по проектам, которые предполагали перерасход финансов.

Статья превышении должностных полномочий, которая вменяется Майеру, (часть 3 статьи 286 УК России) предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Комментариями Андрея Майера или его адвоката относительно нового ареста “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что в апреле Европейский суд по правам человека счел необоснованным продление ареста Майера по первому делу и присудил ему компенсацию в 1900 евро.

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