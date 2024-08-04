Дошло до суда новое уголовное дело Андрея Майера

04 августа 2024, 03:55

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Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит новое уголовное дело против бывшего главы регионального министерства ЖКХ Андрея Майера, он обвиняется в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц. 27 июня апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок заключения Майера. Адвокат Майера в начале ноября подал жалобу в Четвертый кассационный суд. Однако в декабре того же года кассационный суд отказался изменить ему приговор.

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону поступило новое уголовное дело в отношении бывшего главы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрея Майера, пишет 3 августа "Блокнот-Ростов" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Майер обвиняется в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Жилье и городская среда" по эпизодам, связанным с организацией парковой зоны в городе Зверево, сообщает "Дон 24".

Напомним также, что в апреле Европейский суд по правам человека счел необоснованным продление ареста Майера и присудил ему компенсацию в 1900 евро.

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