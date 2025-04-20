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14:33, 20 апреля 2025

Telegram-каналы сообщили о проверках женщин в никабах в Хасавюрте

Силовик сажает мусульманку в машину. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Совесть Дагестана" от 20.04.25, https://t.me/sovestdagestana/38592

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики останавливают в Хасавюрте женщин в никабах, требуя предъявить документы, сообщили дагестанские Telegram-каналы. По другой версии  в Хасавюрте ведется розыск преступника, который может скрываться под никабом.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля 2024 года муфтият республики. Заявления представителей исламского духовенства по вопросу фетвы о никабе вызвали дискуссию о наличии в Дагестане "радикальных" мечетей и, напротив, лояльных муфтияту. Возникли споры и о том, является ли исполнение запрета обязательным или он носит рекомендательный характер. В справке "Кавказского узла” "Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация" собраны мнения экспертов о том, будет ли исполняться запрет муфтията Дагестана.

Сообщения о том, что в Хасавюрте задерживают и доставляют в отдел полиции молодых девушек в никабах поступают со вчерашнего дня, сообщил в своем Telegram-канале блогер Расул Асад. 

"Черновик" сегодня опубликовал вопросы читателей о проверках в Хасавюрте. 

"Почему никто не публикует видео или новости  как идут рейды в Хасавюрте против сестер в никабах? Как их забирают и как забирают тех, кто подошёл спросить, почему их забирают?" - спросил один из читателей?

"Вы в курсе, что происходило в Хасавюрте вчера? Забирали сестер в никабах", - пишет другой читатель.

Telegram-канал "Совесть Дагестана", не назвав источника, сообщил, что "задерживали и проверяли всех кто имеет отношение к совершению преступления, а не сестёр в никабах". "Уверяем, что это всё ложь и провокации", - утверждают авторы Telegram-канала.

К публикации приложено видео, на котором к полицейской машине в сопровождении сотрудника полиции подходят две женщины в мусульманской одежде, лицо по крайней мере одной из них открыто. Полицейский сажает их в машину.

Видео событий в Хасавюрте опубликовал 19 апреля Telegram-канал serdalo_ingushetii.

На одном из коротких видео видно скопление машин и людей, а также стоящая полицейская машина с мигалками. Из группы людей, в которой видны сотрудники полиции, выходит мужчина, который опирается на плечи двух других мужчин. "Ужас какой", - комментирует женский голос за кадром.

На другом видео у полицейской машины видно скопление людей.

"Кавказский узел" не может проверить, где и когда сделаны видеозаписи.

Официальной информации на сайте МВД Дагестана и в Telegram- каналах ведомства и главы пресс-службы МВД Дагестана к 14.30 мск не опубликовано.

Как писал "Кавказский узел", ранее МВД Дагестана проводило розыск преступника, возможно скрывающегося под никабом. 9 августа  2024 года МВД Дагестана распространило информацию, что уроженец Чечни Али Демильханов (также упоминался МВД Дагестана как Али Демельханов) ранил двоих полицейских. Ведомство отметило, что мужчина передвигается в никабе. Позже МВД Дагестана опровергло информацию о нападении, заявив, что речь шла о происшествии 2017 года, а информацию с перемещением разыскиваемого в никабе назвало актуальной. Сообщение МВД Дагестана о розыске террориста, который скрывает свою личность, используя никаб, является продолжением тренда, заданного федеральным центром на борьбу против религиозной одежды, отметили 11 августа опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Информация о том, что напавший на силовиков Демильханов для конспирации надевает никаб, выглядит сомнительно на фоне развернувшейся кампании против религиозной одежды, отметили пользователи соцсети.

Никаб может быть хорошей маскировкой для преступников с учетом того, что нет систем, позволяющих выяснить, кто находится под ним, указал полковник МВД в отставке Амир Колов. Никаб ранее использовался как способ маскировки, в том числе в ходе чеченских кампаний, но современные системы позволяют установить, кто скрывается под ним, возразил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

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Автор: "Кавказский узел"

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