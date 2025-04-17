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10:54, 17 апреля 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Абасов из Гумбетовского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1347 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 апреля число бойцов из Дагестана, о гибели которых в специальной военной операции сообщалось официально, составило 1346.

Магомед Абасов из села Верхнее Инхо убит в этом году в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила 16 апреля администрация Гумбетовского района, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче награды его родным.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1347 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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